Lanzarote, l’une des îles Canaries, est une destination unique en son genre, marquée par son paysage volcanique saisissant, ses plages dorées et ses villages pittoresques. Que vous soyez amateur de nature, d’art ou simplement en quête de détente, Lanzarote a beaucoup à offrir. Voici une liste des lieux incontournables à visiter lors de votre séjour sur cette île extraordinaire.

Parc national de Timanfaya : un paysage lunaire

Le Parc national de Timanfaya est sans doute l’attraction la plus célèbre de Lanzarote. Ce parc, surnommé les Montañas del Fuego (Montagnes de Feu), est le résultat des éruptions volcaniques qui ont eu lieu au XVIIIe siècle. Le paysage ici est d’une beauté surnaturelle, avec des cratères et des champs de lave qui semblent tout droit sortis d’un autre monde.

Une visite au parc inclut souvent une promenade en autocar, où l’on peut observer de près les formations géologiques étonnantes. Les démonstrations géothermiques, où l’on voit de l’eau projetée dans des geysers artificiels, rappellent que la chaleur sous la surface est toujours bien présente. Pour les amateurs de randonnée, des sentiers guidés permettent d’explorer ce terrain accidenté tout en apprenant sur la géologie unique de l’île.

La Cueva de los Verdes : un tunnel de lave fascinant

Lanzarote est parsemée de tunnels de lave, et la Cueva de los Verdes est l’un des plus impressionnants. Formée par une éruption volcanique il y a environ 5 000 ans, cette grotte s’étend sur plusieurs kilomètres sous la surface de la terre. Ce qui rend la Cueva de los Verdes particulièrement unique, c’est son jeu de lumières soigneusement installé, qui met en valeur les textures et les formes naturelles de la lave solidifiée.

Une visite guidée vous emmène à travers ce labyrinthe souterrain, révélant des passages étroits et des cavernes ouvertes spectaculaires. L’une des particularités de la grotte est son acoustique incroyable, qui est souvent mise en valeur lors de concerts de musique classique organisés dans la grotte.

Jameos del Agua : l’art et la nature en harmonie

Les Jameos del Agua sont une autre merveille souterraine de Lanzarote, mais avec une touche artistique. Ce complexe a été conçu par César Manrique, l’architecte et artiste local de renom, qui a su transformer ce tunnel de lave en une œuvre d’art vivante.

En entrant dans les Jameos del Agua, vous êtes immédiatement frappé par l’harmonie entre la nature et les créations humaines. Le site comprend un lagon souterrain abritant des crabes albinos uniques, des jardins luxuriants, et un auditorium souterrain qui est souvent utilisé pour des spectacles et des concerts. C’est un lieu où vous pouvez sentir la symbiose entre l’art, l’architecture et la nature, un thème cher à Manrique.

Jardín de Cactus : une oasis épineuse

Le Jardín de Cactus est un autre exemple du génie de César Manrique. Situé dans l’ancienne carrière de Guatiza, ce jardin abrite plus de 4 500 cactus de plus de 450 espèces différentes, provenant du monde entier. Les cactus sont disposés de manière artistique sur plusieurs terrasses, créant un spectacle visuel fascinant.

Au centre du jardin se dresse un ancien moulin à vent restauré, offrant une vue panoramique sur l’ensemble du site. C’est un endroit idéal pour se promener tranquillement, admirer la diversité des formes et des tailles de cactus, et apprécier la manière dont Manrique a intégré l’art dans le paysage naturel.

Les plages de Lanzarote : détente et beauté naturelle

Lanzarote n’est pas seulement une île volcanique, elle est aussi entourée de plages magnifiques. Parmi les plus populaires, Playa Blanca se distingue par ses eaux turquoise et son sable blanc fin. C’est un lieu idéal pour se détendre, nager, ou pratiquer des sports nautiques comme le snorkeling et la plongée sous-marine.

Pour ceux qui préfèrent des plages plus sauvages, Playa de Papagayo est incontournable. Située dans le parc naturel de Los Ajaches, cette plage est réputée pour son cadre isolé et ses eaux cristallines. Le chemin pour y accéder peut être un peu rocailleux, mais le paysage spectaculaire en vaut largement la peine.

La Fondation César Manrique : l’âme artistique de Lanzarote

César Manrique est indissociable de l’identité de Lanzarote, et une visite à la Fondation César Manrique est un moyen idéal de découvrir son œuvre et son influence. Située dans sa maison-studio, construite sur une coulée de lave, la fondation présente une vaste collection de ses œuvres, ainsi que des expositions temporaires d’autres artistes.

La maison elle-même est un chef-d’œuvre architectural, avec des espaces ouverts, des jeux de lumière naturelle, et des vues spectaculaires sur les paysages environnants. C’est un lieu qui incarne parfaitement la vision de Manrique, celle d’une harmonie totale entre l’art et la nature.

La Geria : le vignoble volcanique

La région viticole de La Geria est une autre preuve de la capacité des habitants de Lanzarote à tirer le meilleur parti de leur environnement. Ici, les vignes sont cultivées dans des trous creusés dans la cendre volcanique, chaque pied de vigne étant protégé par un petit mur de pierres. Cette méthode unique de viticulture donne des vins distinctifs, notamment le vin Malvasía, réputé pour sa douceur.

Une visite à La Geria vous permet non seulement de déguster ces vins uniques, mais aussi d’admirer ce paysage viticole extraordinaire, où les ceps de vigne contrastent avec la terre noire volcanique, créant un tableau visuel étonnant.

Teguise : le charme historique

Enfin, pour un voyage dans le temps, rendez-vous à Teguise, l’ancienne capitale de Lanzarote. Ce village pittoresque, avec ses rues pavées et ses maisons blanchies à la chaux, offre un aperçu de l’histoire et de la culture de l’île. Le dimanche, Teguise accueille l’un des marchés les plus populaires de Lanzarote, où vous pouvez acheter des produits artisanaux locaux, des souvenirs, et déguster des spécialités culinaires canariennes.

En vous promenant dans les rues de Teguise, ne manquez pas de visiter la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, une église datant du XVe siècle, et le Castillo de Santa Bárbara, situé sur une colline surplombant la ville, offrant une vue panoramique spectaculaire sur l’île.

Conclusion

Lanzarote est une île pleine de contrastes et de beauté naturelle, où chaque visiteur peut trouver quelque chose à admirer. Que vous soyez attiré par ses paysages volcaniques, ses œuvres d’art ou ses plages idylliques, Lanzarote vous promet une expérience inoubliable.