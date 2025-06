Documentaire

L’archipel espagnol des Canaries est composé de 7 îles principales. A environ 1000 km de l’Espagne et à 100 km de l’Afrique, Lanzarote est à la fois la plus orientale et la plus septentrionale de l’archipel.

Nous la traversons en visitant ses exploitations viticoles avec Juan Gloria Yetano, œnologue, qui nous explique le développement du vignoble sur une terre hostile. Nous visitons la cave : la vinification est assurée par des techniques et du matériel tout a fait adaptés à une production moderne. Puis nous découvrons le jeu du bâton, un des évènements sportifs majeurs, avec Don Cristin Feo de Léon, grand maître du jeu de bâton qui nous explique la lutte Canarienne.