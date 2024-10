Documentaire



Tahiti et les îles voisines rappellent une terre légendaire bénie des dieux, s’étendant sur un territoire aux mille nuances et aussi grand que l’Europe. Au cœur de ce continent beau et sauvage se trouve un trésor naturel qui symbolise l’identité de toute la terre : la fleur de Tiaré.

La fleur de Tiaré, proclamée symbole national et qui pousse dans toutes les îles depuis plus de 2 500 ans, emplit l’air de son odeur douce et vanillée. Le dieu de la beauté Athea l’aurait créée avant de donner la fleur pure et parfumée à Mihia – une sirène. Aujourd’hui, le Tiaré est indispensable à la vie quotidienne des Tahitiens, sous forme de colliers, de coiffure, d’huile cosmétique et de médicaments.

Documentaire : Treasures of Tahiti – The Tiare Flower

Réalisation : Sylvie Aguirre and Denis Pinson