Documentaire

La culture de l’huître perlière à lèvres noires est rapidement devenue la spécialité de la Polynésie, sa gemme organique devenant un bijou de marque. En regardant scintiller ces bijoux irisés, il semble évident que la perle de Tahiti est un petit miracle. A part égale, elle est le fruit du hasard et de la science, ce qui en fait un joyau très recherché.

La pollution et le réchauffement climatique sont en effet les pires ennemis de l’industrie perlière. Et ce sont des obstacles majeurs pour Chin qui, depuis 10 ans, travaille dans un seul but : trouver la perle parfaite. Le voyage vers la perle parfaite ne fait que commencer.

Documentaire : Treasures of Tahiti – The Black Pearls

Réalisation : Sylvie Aguirre and Denis Pinson

