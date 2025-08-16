Documentaire

Derrière l’incroyable beauté de ces paysages, la Polynésie Française recèle un trésor naturel unique au monde qui marque l’identité de tout un territoire : la perle noire, Poe Rava en Tahitien.

Ce qui fait la réputation de cette perle, ce sont ses couleurs irisées allant du gris foncé, de l’argent en passant par le vert, l’aubergine, le dorée ou encore le cuivre.

En à peine soixante ans d’existence, la perliculture est devenue la deuxième ressource économique de l’archipel, juste après le tourisme.

Plongez au cœur de la perliculture polynésienne pour comprendre comment, derrière sa renommée, la perle noire de Tahiti reste un véritable miracle.

Documentaire : La perle Noire de Tahiti

Réalisation : Sylvie Aguirre & Denis Pinson

