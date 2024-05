Documentaire



Dans le nord de la Mongolie, une alliance sacrée existe entre la population, les esprits des ancêtres et le renne. Une famille de nomades Dukha suivent leur migration à travers la forêt de la province de Hovsgol de Mongolie. La plus âgée des Dukhas est une voyante divine, une chamane de 96 ans qui s’appelle Tsuyan. Elle est le lien entre les chants de guérison des ancêtres de la forêt, son peuple et leurs rennes. Un documentaire d’Hamid Sardar.