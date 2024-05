Documentaire



En Colombie, les transports ferroviaires s’avèrent peu développés. Ainsi, depuis le début des années 2000, le trafic de passagers s’est interrompu. Seul le transport de marchandises est encore opérationnel, sur un réseau de plus en plus vétuste. Dans la région montagneuse et agricole de l’Antioquia, les «motomesas» permettent d’utiliser certaines portions du réseau ferroviaire désaffecté. Ces motos tractent les passagers sur des planches, pour quelques pesos. A Bogota, un train vintage permet aux plus nostalgiques de goûter aux plaisirs du rail, sur une courte distance. A Medellin, circule l’unique métro de Colombie. Il constitue la fierté des habitants.

Auteur : Philippe Gougler , Nicolas Boero

Un documentaire de Nicolas Boero