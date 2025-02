Documentaire

Teddy Stauffer est ce que l’on pourrait dire un aventurier intimement lié aux éléments naturels. L’aviation, la montagne et la navigation ont toujours été ses principales passions. Ancien commandant de bord chez Swissair, il a pratiquement tout piloté dans sa vie. La montagne, c’est surtout l’hiver qu’il aime s’y aventurer pour aller chercher de la poudre dans les couloirs les plus extrêmes. Et en mer c’est avec sa femme Jeannine qu’ils ont navigués dans les mers du nord sur huit ans. Portrait d’un équilibriste aux mille idées par minute qui aime la nature et jouer avec elle. Un documentaire de Jean-Marc Chevillard pour Passe-moi les jumelles