Documentaire

Un archipel de plus de dix mille îles qui s’étend d’est en ouest sur plus de cinq mille kilomètres, c’est l’Indonésie, un pays immense fait de contrastes géographiques et de curiosités géologiques. Les îles indonésiennes sont montagneuses: quatorze volcans javanais et sept volcans sumatranais dépassent trois mille mètres. Avec ses cinquante millions d’habitants, l’Indonésie est au cinquième rang mondial des pays les plus peuplés. A part une minorité de Mélanésiens et de Papous, la grande majorité de la population est d’origine malaise. Après avoir pratiqué de nombreuses religions venues de l’Inde comme l’hindouisme et le bouddhisme, la religion dominante est aujourd’hui l’islam. L…