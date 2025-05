Documentaire

Le Parc Animalier des Pyrénées est situé à Argelès-Gazost dans le département des Hautes-Pyrénées (65). Connu localement sous le nom de « La Colline aux Marmottes », ce parc fait la part belle aux petits rongeurs des montagnes que les visiteurs peuvent même nourrir et toucher. Par delà ce contact avec la nature c’est la faune sauvage de l’habitat montagnard qui est mis en avant : visons, loutres, renards, ours, lynx, loups, etc… Les petits pourront s’émerveiller à caresser des marmottes, le public sera impressionné par les ours se dressant sur leurs pattes arrières. Le mythique loup, peureux mais légendaire peut être approché sans oublier les fameux « chamois » des Pyrénées : les isards. Les plus jeunes pourront également approcher les petits rongeurs tels que les gerbilles, cochons d’Inde, poules, lapins, chèvres, … Le tout est planté dans un décor alpin avec une vue imprenable sur la vallée de Gavarnie. Pour partir à la découverte de cette région, quoi de mieux que de profiter du confort d’un