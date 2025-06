Documentaire

Un voyage fluvial comme un poème. Depuis les sommets boisés du sud de la Pologne jusqu’à la mer Baltique, la Vistule trace son chemin à travers l’histoire, les villes et les âmes. Dans ce nouvel épisode de Au bout c’est la mer, François Pécheux embarque sur l’un des fleuves les plus indomptés d’Europe : la Vistule. De la source dans les Carpates aux chantiers navals de Gdansk, en passant par Cracovie, Varsovie ou les vignobles secrets, ce documentaire est une traversée sensible de la Pologne profonde. Entre traditions médiévales, récits de résistances, et beauté brute des paysages, la Vistule devient ici bien plus qu’un fleuve : un miroir de l’âme polonaise.