Documentaire



C’est dans ce camping de 4 000 personnes, le plus grand du Var, que s’installent pour l’été deux équipes de télévision. Le camping, un véritable plateau de cinéma, un spectacle permanent où se trament des histoires de famille, de voisinage, d’amitiés, de rencontre, de désirs, parfois d’hostilité, de rejet, de discrimination. À Saint-Aygulf, la famille de Jean-Pierre, originaire de Saint-Étienne, s’installe comme d’habitude dans un confortable mobile-home, tandis que neuf jeunes de Sarcelles, une cité difficile de la banlieue parisienne, y plantent pour la première fois leur tente. D’un côté, l’insouciance des vacances, de l’autre les galères du camping, sous l’étouffante chaleur de la toile. Le camping, c’est aussi un huis clos où des personnages se découvrent. Des joies, des rires, mais aussi des tensions apparaissent. Au fil des jours, nos personnages ne cachent plus leurs émotions, leurs faiblesses, leurs qualités. La vie au plein air n’est plus aussi insouciante qu’elle y paraît. Elle révèle l’âme des individus. Parce qu’ils sont en vacances, chaque jour ils veulent être heureux. Mais, on ne force pas le bonheur.

Réalisateur

Hue Céline, Lainé Daniel