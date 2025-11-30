A quelques kilomètres de Berck, station balnéaire prisée de la Côte d’Opale, Denis et Christine ont repris en gérance le camping «Miny park». Pas d’activités ni de piscine sur cette aire de 200 emplacements. Vont-ils réussir à y attirer les touristes ?… Quentin, 11 ans et sa sœur Jennifer, 16 ans, défilent, l’un, premier tambour, l’autre, trompettiste, dans l’Harmonie de Burbure. Le week-end venu, la famille met cap sur le camping de Claimarais. Dans cet havre de paix, exclusivement réservé aux résidents, on parle «ch’timi», le patois local… Au Touquet, station très «british», Sylvie, ancien jockey amateur, réunit, chaque week-end, les siens dans une demeure familiale bourgeoise…. Avec son single «Hé biloute montol’son hein !», Didier, dit Ch’ti DJ, est devenu une star locale. Georges, un Ch’ti qui a pris sa retraite dans le Sud, fait découvrir à ses amis Cévenols le Nord-Pas-de-Calais…

Un documentaire de Maud Richard, Stéphane Trichard