Documentaire

Il existe des endroits envoutants, hors du temps et de la logique commune. Imaginez, au milieu d’une réserve naturelle, un petit port surgit de nulle part, peuplé de pêcheurs professionnels et de plaisanciers aux destins originaux ! Découvrez un lieu unique et des gens hors du commun, unis par un amour profond du lac et de la nature.

On peut dire que Jean-Louis et Marc-Antoine connaissent le coin ! Ils pêchent ici depuis l’âge de 16 ans, il y a plus de cinquante ans de ça ! A l’époque, ils étaient seulement trois ou quatre pêcheurs professionnels contre une bonne dizaine aujourd’hui. Il faut dire que le lac n’attirait pas ! « Pour les gens biens, les gens du lac c’étaient des « roms », personne ne venait là, c’était bon pour les moustiques ! »

Aujourd’hui, les insectes ne découragent plus personne, pas même les plaisanciers qui viennent en bateau ou à pied. Comme Dany et Catherine qui s’amarrent chaque été depuis douze ans dans ce havre de nature loin de toutes commodités. Fins connaisseurs du lac, ils ont fréquenté presque tous les ports, mais c’est celui-ci qu’ils préfèrent ! « Ici, on se croirait à l’autre bout du monde sur une ile au milieu du Pacifique, on peut rêver ! ».

Pour Johannes, la vie exotique n’a pas été qu’un rêve ! Parti à l’âge de trois ans en méditerranée sur le voilier familial, il l’a quitté vers 17 ans pour vivre sa vie d’adulte en Suisse. C’est là qu’il a rencontré Eva, une pêcheuse avec qui il travaille désormais dans ce port qu’il adore. A l’heure où Jean-Louis et Marc-Antoine voient venir l’âge de la retraite, Eva et Johannes représentent une nouvelle génération sensible et fidèle à l’esprit de ce lieu magique.

« A bon port », un reportage de Jérôme Porte