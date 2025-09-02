Rechercher le frisson pendant ses vacances, quitte à se mettre en danger, est la nouvelle tendance. Le tourisme extrême fait de plus en plus d’adeptes, notamment en France. Des agences spécialisées proposent des voyages organisés dans des zones de guerre, dans des lieux touchés par des catastrophes naturelles (tornades, tsunamis, volcans en éruption) ou encore des sites nucléaires. Leurs clients sont prêts à prendre tous les risques, jusqu’à flirter avec la mort.