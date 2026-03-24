Documentaire

Tiraillée depuis toujours entre l’est et l’ouest, souvent malmenée par le sort, la Pologne a toujours pris le dessus sur l’adversité. Pierre Brouwers et ses caméras sont partis à la découverte des somptueux témoins d’une histoire passionnante, mais aussi des multiples facettes d’une pays qui regorge de surprises.

Un reportage captivant qui dévoile une Pologne en pleine mutation et part à la rencontre d’une population avide de rattraper le temps perdu.

Documentaire : Découvrir le monde – Pologne : Les chemins du renouveau (2009)

Un documentaire de Pierre Brouwers