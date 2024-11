Documentaire

Dans le Morbihan, Lorient Bretagne Sud est la destination idéale pour une journée, un week-end ou pour des vacances. Faites le plein d’expériences et osez sortir des sentiers battus ! Profitez des 100km de littoral avec des plages paradisiaques et côtes sauvages, comme celles de l’île de Groix, aux produits locaux sublimés par une gastronomie raffinée, en passant par le patrimoine remarquable de Port-Louis et de Lorient La Base, ainsi que les paysages verdoyants des vallées du Scorff et du Blavet.

Réalisé par Léonie Samel

© MORGANE PRODUCTION – 2015