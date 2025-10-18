Sur cette côte, à l’extrême Sud du Portugal, le soleil brille 300 jours par an et il y fait un minimum de 20 degrés de température d’avril et novembre. De quoi dorer les kilomètres de falaise qui s’y trouvent et qui sont l’emblème de la région. On y retrouve également des plages comptant parmi les plus belles du monde, ainsi que des villages pittoresques. La douceur de vivre de la région attire de plus en plus de jeunes actifs. Depuis 2015, le nombre de Français venus tenter une deuxième vie en Algarve a été multiplié par cinq, mais tous ne réussissent pas. Restaurateurs ou propriétaires de chambres d’hôte, ils sont plus de quinze mille à s’être installés sur cette terre des possibles où l’audace ne suffit pas toujours. Beaucoup parmi eux ont réalisé leur rêve d’entrepreneur, avec le sentiment d’une meilleure qualité de vie.