Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les Açores : le nouveau trésor de l’Atlantique Depuis quelque temps, les Açores ne sont plus simplement le nom d’un anticyclone dans les bulletins météo. Cet archipel...

Article Visitez Francfort et profitez de votre séjour au lyf East Frankfurt Visiter Francfort, c’est plonger dans une ville cosmopolite et dynamique, où l’histoire millénaire côtoie l’architecture futuriste. Bordée par le...

Documentaire Tyrol, les Alpes Autrichiennes Célébrée dans le monde entier pour ses cafés, son architecture et son riche patrimoine culturel, l’Autriche recèle aussi un...

Documentaire Piscines à vagues, toboggans gigantesques… La destination tendance de Tenerife Chute libre équivalant à un immeuble de 9 étages, toboggans où les corps glissent à 80 km/h… Dans un...

Documentaire J’ai tout quitté pour faire le tour du monde ! Et si vous démissionniez de votre travail de bureau pour faire un tour du monde ? C’est le pari...

Article Voyager sans voiture : les meilleurs itinéraires accessibles en train en Europe Voyager sans voiture est une tendance qui ne cesse de croître en Europe, portée à la fois par les...

Documentaire Les clichés bretons démythifiés Les corses seraient fainéants, les auvergnats avares, les parisiens hautains. Il en est ainsi de toutes les régions françaises....

Documentaire Ces Français se rendent chaque été dans le plus beau lac des Alpes Nichée au cœur des Alpes françaises, la région du lac d’Annecy se dévoile comme un écrin de beauté naturelle,...

Article Le casoar : un oiseau fascinant ! Le casoar est l’un de ces animaux qui, malgré leur apparence exotique, restent méconnus du grand public. Vivant principalement...

Documentaire Découvrir et préserver les plantes oubliées Au Museum d’histoire naturelle de Paris, sommeille la plus grande collection de plantes du monde. C’est le patrimoine végétal...

Documentaire Pêcheurs du Kérala Les minuscules villages de pêcheurs du Kérala, sur la côte sud ouest, sont parmi les plus beaux. Bordés d’un...

Documentaire Les îles de la Dalmatie – Un jardin au coeur de l’Adriatique Sur plusieurs centaines de kilomètres, les rivages de la Croatie abritent des villes au patrimoine architectural d’une exceptionnelle beauté....

Documentaire La Bretagne entre ciel et mer Sur les côtes du Finistère, les ressources halieutiques s’amenuisent. Rencontre avec des Bretons qui se battent pour préserver leurs...

Documentaire Le château de Beynac L’illustre château de Beynac a été le théâtre de nombreuses rivalités entre les Français et les Anglais au Moyen...

Documentaire Balade sur les plages du Nord Charlotte Dekoker vous propose 3 rencontres avec 3 personnalités attachantes, entre Ville de Dunkerque et la plage de Zuydcoote...

Documentaire Chroniques d’en haut – La Loire, côté passion Laurent Guillaume vous emmène dans le département de la Loire avec 4 points de chute : Geoffroy Guichard, le...

Documentaire Destinations – Israël Israël est une étroite bande de terre, augmentée au sud de l’appendice du Néguev. Sa superficie est de 21946...

Documentaire Un hiver en Sibérie avec les Evènes du Kamtchatka Le cinéaste Mike Magidson et l’anthropologue française Nastassja Martin viennent d’atterrir à Petropavlovsk, la capitale du Kamtchatka. Ces dernières...