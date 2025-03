Documentaire

Premier épisode de l’odyssée d’un jeune retraité. Vincent veut partir pour un grand voyage à vélo, mais peu lui importe la destination. Survient alors l’idée géniale: ce voyage, en France et en Suisse, il le fera pour remettre en mains propres des lettres manuscrites. Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut partir pour un long voyage à vélo. Mais peu lui importe la destination. Lui vient alors une idée géniale : ce voyage il le fera en transportant des lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en mains propres. « Il s’agit de me dessaisir de l’endroit où je vais. Ce sont les autres qui décident ! ». Les adresses dessinent son parcours, constellation de lieux et de rencontres. Dans sa besace, des messages importants mais pas urgents. « Je suis à un âge où je vis les choses à fond, lentement », confie-t-il à Alexandre Lachavanne qui l’a suivi, lui aussi à vélo, pendant une partie de son périple. Le voyage commence en Bretagne et passe par la Suisse où nous retrouvons le messager poète dans le deuxième épisode. Un documentaire de Alexandre Lachavanne pour Passe-moi les jumelles.