Avec ses eaux turquoises, ses vieilles voitures, sa nature préservée, son ambiance festive, son architecture éblouissante et le charme envoûtant de sa capitale, Cuba est une destination qui ne ressemble à aucune autre.
Démarrage de ces Echappées Belles de Jérôme Pitorin à La Havane, où Jérôme retrouve Adriana Heredia dans la vieille ville. Ses créations célèbrent la culture afro-cubaine, à travers des motifs colorés. Ils montent dans un Coco Taxi pour se rendre dans le quartier Guanabacoa, niché dans les collines à 5 km du centre. Guanabacoa, est l’un des quartiers afro-cubains de la Havane.