Documentaire

Avec ses eaux turquoises, ses vieilles voitures, sa nature préservée, son ambiance festive, son architecture éblouissante et le charme envoûtant de sa capitale, Cuba est une destination qui ne ressemble à aucune autre.

Démarrage de ces Echappées Belles de Jérôme Pitorin à La Havane, où Jérôme retrouve Adriana Heredia dans la vieille ville. Ses créations célèbrent la culture afro-cubaine, à travers des motifs colorés. Ils montent dans un Coco Taxi pour se rendre dans le quartier Guanabacoa, niché dans les collines à 5 km du centre. Guanabacoa, est l’un des quartiers afro-cubains de la Havane.