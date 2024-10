Documentaire



Entre steppes et hautes montagnes, le Kazakhstan offre le spectacle d'une nature sauvage et de paysages variés. Sa culture et son peuple reflètent aussi une incroyable diversité, héritage d'une histoire tumultueuse qui remonte de la route de la Soie jusqu'à l'ex Union Soviétique. Les kazakhs forment un peuple de cavaliers au carrefour des civilisations russes, turques et mongoles. Chez eux, l'hospitalité est une tradition et le visiteur ne manquera pas d'être surpris par les beautés cachées qu'offre le 9ème plus grand pays du monde.

Un film réalisé par Eric Bacos

Titre du documentaire : Kazakhstan, carrefour de l’Asie centrale



