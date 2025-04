Documentaire

Vous aussi, envie de faire une croisière en méditerranée ?

Vous ne pouvez pas être passé à côté du phénomène Age Tendre et Tête de Bois : la tournée des idoles, tiré de la célèbre émission des années 1960 présentée par Albert Raisner qui permettait aux adolescents et jeunes de l’époque de passer un moment convivial en écoutant leurs artistes préférés. Le concept qui renaît en 2006 remporte rapidement un vif succès et attire des milliers de fans nostalgiques, qui n’ont rien oublié de cette époque mythique et remplissent les zéniths de France. Deux ans plus tard, le concept est décliné pour la première fois sous la forme d’une croisière, à bord du MSC Fantasia.

Si vous avez raté l’occasion de voir vos idoles à bord du MSC Fantasia, il n’est cependant pas trop tard pour réserver une croisière, afin de découvrir la Méditerranée autrement. Alors, évidemment, vous n’aurez plus le droit à ce superbe concert, mais les croisiéristes font tout pour vous permettre de passer un moment inoubliable, à bord de leurs bateaux. Que ce soit à bord ou lors des escales, vous en aurez plein la vue, c’est indéniable ! Pour vous en rendre compte par vous-même, cliquez ici . C’est aussi simple que cela.

Du point de vue des paysages, vous pourrez admirer :

les iles grecques

Istanbul

le sud de l’Italie

le sud de la France

l’Espagne

le Portugal

le détroit de Gibraltar

…

Lors des escales programmées, vous aurez la possibilité de vous immerger dans la culture locale, de goûter aux spécialités et d’acheter des cadeaux souvenirs pour vos proches. Cela sera le dépaysement assuré. Mais n’ayez aucune crainte, vous ne vous ennuierez pas non plus lorsque vous serez en mer. L’équipage sera à vos petits soins pour que vous passiez un agréable moment. Vous pourrez donc vous poser au bar, manger au restaurant, bronzer au bord de la piscine, … Si vous êtes sportif, vous pourrez même vous dépenser en vous rendant à la salle de sport. À l’inverse, si vous cherchez de la détente et du divertissement, vous pourrez opter pour un passage au spa ou assister aux shows qui sont organisés. La qualité sera autant au rendez-vous que ceux qui ont pu admirer leurs idoles lors de la croisière de 2008.

Pour finir de vous convaincre, jetez un œil aux différentes cabines mises à votre disposition. Libre à vous de choisir une cabine intérieure, si vous avez un budget limité, mais il serait plus agréable d’avoir au moins une cabine extérieure pour bénéficier de la vue de la mer. Si vous le pouvez, le balcon sera un petit plus fort appréciable.

Il ne vous reste plus qu’à réserver votre croisière et à boucler vos valises. Si vous aimez la chaleur et bronzer, mieux vaut partir entre le mois de juin et le mois de septembre. Si vous aimez plutôt la douceur de l’été indien, vous serez conquis par le mois d’octobre et de novembre. Attention, certaines dates sont plus demandées que d’autres. Ne vous y prenez donc pas à la dernière minute.