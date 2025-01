Documentaire

Dans les montagnes du nord de la Mongolie, les Tsaatans, ou « éleveurs de rennes », vivent selon des traditions ancestrales. Ces nomades, qui élèvent des rennes depuis l’âge de bronze, dépendent de ces animaux pour leur nourriture, leur transport et leur commerce. Mais face aux défis modernes et à un futur incertain, leur mode de vie est de plus en plus menacé.

Réalisation : Patrick BOITET