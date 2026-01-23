Documentaire

Depuis les airs, ce documentaire offre un voyage spectaculaire à travers la Suisse et l’Italie, guidé par des pilotes passionnés. Du lac Léman aux vignobles en terrasses de Lavaux, classés à l’UNESCO, le film mêle aviation légère, patrimoine naturel et savoir-faire ancestral.Mines de sel alpines, traditions viticoles, paysages de montagne, musique du cor des Alpes, horlogerie suisse, chocolateries mythiques, rizières italiennes et villes d’art comme Venise ou Vérone se dévoilent sous un angle inédit.

Une immersion aérienne et humaine entre culture, histoire, gastronomie et passion du vol, au plus près des territoires et de ceux qui les font vivre.