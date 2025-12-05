Quand le sang devient offrande et la bravoure une prière. Sur l’île reculée de Sumba, chaque année, des hommes s’affrontent à cheval dans un combat rituel ancestral : la Passola. Ce rite, où le sang des guerriers nourrit la terre, célèbre le lien entre les hommes, leurs ancêtres et les forces de la nature. Entre sacrifices, chants sacrés et danses nuptiales, ce documentaire dévoile un peuple pour qui chaque blessure, chaque prière et chaque goutte de pluie sont les reflets d’un monde spirituel vivant.
Un documentaire de Bernard Guerrini
©AMP