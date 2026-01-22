Documentaire

C’est dans le département de l’Aube que nous vous proposons de nous arrêter.

Au sud du département, à la frontière avec la Bourgogne, Charlotte Dekoker vous retrouve dans le village des Riceys.

Lorsque l’on arrive ici, il y a une demeure que l’on ne peut pas rater : le château de Taisne. Ce château est la propriété familiale de Ségolène et Charles de Taisne. Avec eux, nous allons parcourir le château, le parc, les jardins mais surtout découvrir les valeurs familiales : le partage et la convivialité.

Il faut dire que l’on se sent bien accueilli ici. C’est d’ailleurs pour ça que des touristes viennent de toute la France et même du monde entier. L’accueil, c’est le grand plaisir de Ségolène. Elle se fait un point d’honneur à organiser des goûters avec des produits locaux.