Nichée au cœur de la Méditerranée, la Sardaigne du Nord est une perle insulaire encore préservée, à la fois sauvage, lumineuse et raffinée.

Si le sud de l’île attire les regards avec ses longues plages de sable blanc et ses stations balnéaires connues, le nord dévoile une diversité stupéfiante : des villages pittoresques nichés dans les collines, des criques turquoise aux eaux translucides, des vestiges antiques chargés d’histoire, des traditions pastorales ancestrales et une gastronomie typique qui fait saliver les gourmets.

“Le nord de la Sardaigne, c’est l’Italie autrement : rustique, secrète et majestueuse à la fois.”

Alors, que voir en Sardaigne du Nord ? Pour les voyageurs en quête d’authenticité, le nord de la Sardaigne représente une immersion sensorielle, loin des foules estivales, dans une nature intacte et une culture fièrement préservée.

C’est une région où le temps semble suspendu, où chaque rencontre devient une découverte humaine, et chaque paysage, une œuvre d’art naturelle.

La Costa Smeralda : luxe, beauté et nature

Sans doute la région la plus célèbre du nord de la Sardaigne, la Costa Smeralda (ou Côte d’Émeraude) doit son nom à la couleur éclatante de ses eaux.

Ce littoral mythique, qui s’étend de Porto Cervo à Baia Sardinia, attire les amateurs de plages paradisiaques, de plaisance haut de gamme et de paysages à couper le souffle.

Ici, les criques sont bordées de rochers granitiques polis par le vent, les collines sont couvertes de maquis odorant, et l’architecture respecte des normes strictes pour préserver l’harmonie avec le paysage.

Les hôtels de luxe et les villas somptueuses s’intègrent dans cet environnement naturel, créant une atmosphère chic mais discrète, où l’élégance se mêle à la simplicité méditerranéenne.

À noter : la Costa Smeralda est née d’un projet touristique dans les années 1960 qui voulait créer une station de prestige respectueuse de l’environnement.

Porto Cervo, capitale du luxe méditerranéen, est le point névralgique de cette côte. Ses marinas abritent d’impressionnants yachts venus du monde entier, tandis que ses boutiques rivalisent avec celles de Milan.

Malgré cette opulence, l’endroit reste étonnamment calme, avec des plages quasi désertes tôt le matin et des sentiers de randonnée peu fréquentés.

À ne pas manquer sur la Costa Smeralda :

La plage de Capriccioli , idéale pour les familles avec ses eaux calmes et peu profondes.

, idéale pour les familles avec ses eaux calmes et peu profondes. Liscia Ruja , l’une des plus longues plages de sable fin de la côte, parfaite pour les longues marches au coucher du soleil.

, l’une des plus longues plages de sable fin de la côte, parfaite pour les longues marches au coucher du soleil. Le belvédère de Romazzino , pour une vue panoramique inoubliable sur les îles de l’archipel.

, pour une vue panoramique inoubliable sur les îles de l’archipel. L’archipel de La Maddalena, à explorer en excursion à la journée pour découvrir des îlots sauvages.

L’archipel de La Maddalena : joyaux marins protégés

Au large de la Costa Smeralda, l’archipel de La Maddalena est un paradis maritime composé de sept îles principales et d’une myriade d’îlots aux contours sinueux.

Cet ensemble forme un parc national protégé d’une rare beauté, avec une biodiversité exceptionnelle, aussi bien terrestre que marine. Ses plages aux eaux transparentes, ses falaises blanches et ses fonds marins foisonnants en font un haut lieu de la préservation écologique en Méditerranée.

Naviguer entre ces îles est une expérience inoubliable, où l’on découvre des criques cachées accessibles uniquement par la mer, souvent désertes même en été.

À savoir : Caprera est aussi connue pour son écomusée et la maison-musée de Garibaldi, figure majeure de l’unité italienne.

L’île principale, La Maddalena, est reliée à Caprera par un pont.

La première, plus animée, abrite le petit port, des ruelles charmantes bordées de maisons pastel, des cafés animés et une vie locale authentique. La seconde, plus sauvage et boisée, a vu s’installer le célèbre Giuseppe Garibaldi, héros de l’unité italienne, qui y passa les dernières années de sa vie.

Ce qu’il faut faire absolument :

Louer un bateau pour voguer d’île en île (Budelli, Spargi, Santa Maria…) et découvrir des plages inaccessibles à pied.

pour voguer d’île en île (Budelli, Spargi, Santa Maria…) et découvrir des plages inaccessibles à pied. Plonger dans les eaux cristallines de Cala Corsara ou Cala Coticcio, souvent surnommée « Tahiti » pour ses couleurs irréelles.

de Cala Corsara ou Cala Coticcio, souvent surnommée « Tahiti » pour ses couleurs irréelles. Faire une randonnée sur Caprera , entre pins maritimes et criques sauvages, pour une journée nature.

, entre pins maritimes et criques sauvages, pour une journée nature. Visiter le musée naval Nino Lamboglia, qui raconte l’histoire marine de l’archipel et expose des objets archéologiques fascinants.

Alghero : une ville catalane en terre sarde

Sur la côte nord-ouest, Alghero se distingue par son identité catalane et son ambiance chaleureuse.

C’est une ville à taille humaine, animée et riche en histoire, dont les racines remontent à l’époque aragonaise. Ses remparts imposants ceinturent un centre historique aux ruelles pavées, bordées de maisons colorées, de balcons fleuris et de petites échoppes.

La ville possède une vraie âme, un mélange de tradition sarde et d’influence espagnole palpable dans la langue, la cuisine et les fêtes populaires.

Détail insolite : le nom de la ville en catalan est « L’Alguer », et certains panneaux sont bilingues.

Autrefois colonie catalane, Alghero conserve encore des traces de cette époque : la langue catalane y est toujours enseignée, et plusieurs traditions, comme les processions de la Semaine Sainte, y sont maintenues avec ferveur.

L’atmosphère y est unique, entre charme méditerranéen et héritage hispanique.

Incontournables à Alghero :

Les remparts historiques , pour un coucher de soleil magique sur la mer de Corail.

, pour un coucher de soleil magique sur la mer de Corail. Le centre historique , avec la cathédrale Santa Maria et la piazza Civica, cœur de la vieille ville.

, avec la cathédrale Santa Maria et la piazza Civica, cœur de la vieille ville. Le marché aux poissons , haut en couleur, où se mêlent les odeurs d’oursins, de poulpes et de thon fraîchement pêché.

, haut en couleur, où se mêlent les odeurs d’oursins, de poulpes et de thon fraîchement pêché. La grotte de Neptune, accessible par bateau ou par l’impressionnant escalier de 654 marches creusé dans la falaise.

Que voir en Sardaigne du Nord ? Castelsardo ! Le village médiéval perché

Surplombant la mer de manière spectaculaire, Castelsardo est un des plus beaux villages de l’île, perché sur un promontoire rocheux qui semble défier l’horizon.

Ce bourg médiéval, encore ceint de ses remparts d’origine, est un véritable livre ouvert sur l’histoire de la Sardaigne. Ses ruelles pavées, ses passages voûtés et ses maisons en pierre lui donnent un charme unique et invitent à la flânerie.

Petite anecdote : les femmes âgées du village tressent toujours à la main des paniers depuis leur pas de porte, un spectacle typique et touchant.

Fondé au XIIe siècle par les Génois, Castelsardo est aussi célèbre pour son artisanat traditionnel, notamment les paniers tressés à la main, encore confectionnés selon des méthodes ancestrales.

Le village est aussi un haut lieu de la culture religieuse sarde, avec de nombreuses fêtes et processions tout au long de l’année.

À découvrir :

Le château des Doria , siège du musée de la vannerie, qui offre aussi une vue imprenable sur la mer.

, siège du musée de la vannerie, qui offre aussi une vue imprenable sur la mer. La cathédrale Sant’Antonio Abate , perchée face à la mer, dont le clocher domine toute la région.

, perchée face à la mer, dont le clocher domine toute la région. La roche de l’éléphant , formation naturelle étonnante qui évoque un pachyderme pétrifié.

, formation naturelle étonnante qui évoque un pachyderme pétrifié. Les petites boutiques d’artisanat, pour un souvenir authentique fait main.

Tempio Pausania et la Gallura : terres granitiques et traditions

À l’intérieur des terres, Tempio Pausania incarne une autre facette de la Sardaigne : celle des montagnes silencieuses, des forêts profondes, des sources limpides et des villages de caractère.

Située à environ 600 mètres d’altitude, cette ville historique est la capitale de la région de Gallura, une zone réputée pour ses paysages granitiques spectaculaires, ses chênes-lièges centenaires et ses traditions rurales tenaces.

Flâner dans les rues de Tempio, c’est se plonger dans une atmosphère unique, faite de fraîcheur, de pierre, de lenteur et de conversations murmurées sur les bancs des places ombragées.

Fait intéressant : Tempio est aussi célèbre pour son carnaval d’hiver, l’un des plus pittoresques de l’île, avec ses masques traditionnels et ses défilés hauts en couleur.

La ville se caractérise par son architecture élégante en granit, typique de la région, et son atmosphère calme, presque hors du temps. Les édifices sont solides, sobres et ancrés dans la terre, comme pour mieux résister aux siècles.

Tempio est également un centre culturel important, avec des musées dédiés à la vie sarde, une scène musicale dynamique et de nombreux événements liés aux traditions locales.

À explorer autour de Tempio :

Le mont Limbara , parfait pour une randonnée en altitude et admirer une vue spectaculaire sur toute la Gallura.

, parfait pour une randonnée en altitude et admirer une vue spectaculaire sur toute la Gallura. Les sources thermales de Rinaggiu , réputées depuis l’époque romaine pour leurs vertus médicinales.

, réputées depuis l’époque romaine pour leurs vertus médicinales. Les caves viticoles , notamment celles du célèbre Vermentino di Gallura DOCG.

, notamment celles du célèbre Vermentino di Gallura DOCG. Le musée Galluras, consacré à la vie rurale sarde et à la figure de la “femme à la hache”.

La vallée de la Lune et Aggius : paysages lunaires et silence mystique

Au nord de Tempio, la Valle della Luna (Vallée de la Lune) offre un spectacle visuel absolument saisissant. Ce site naturel étonnant, formé de blocs de granit aux formes fantasmagoriques, sculptés par le vent et l’eau, évoque véritablement un paysage lunaire.

Le silence qui y règne est presque sacré, interrompu seulement par le bruissement des feuilles ou le cri d’un oiseau solitaire. C’est un lieu qui attire aussi bien les randonneurs que les photographes, les rêveurs que les curieux en quête d’un autre monde.

Des communautés hippies et spirituelles se retrouvent parfois dans la vallée pour des retraites méditatives et des rituels en pleine nature.

Non loin de cette vallée étonnante se trouve Aggius, classé parmi les “Borghi autentici d’Italia”, un village paisible, jalousement préservé. Il incarne la Sardaigne authentique, rude et fascinante, où les traditions ne sont pas un folklore touristique, mais une manière de vivre au quotidien.

Aggius a su préserver son patrimoine rural, son dialecte et son architecture rustique avec une fierté admirable. Le village est également un pôle culturel reconnu pour son musée du textile et ses initiatives de valorisation de l’histoire locale.

À ne pas rater :

Le musée MEOC à Aggius, dédié à l’ethnographie et au textile traditionnel.

à Aggius, dédié à l’ethnographie et au textile traditionnel. Le sentier des menhirs , pour une plongée dans la préhistoire sarde.

, pour une plongée dans la préhistoire sarde. Le belvédère de Monte di Aggius , avec vue sur toute la Gallura et jusqu’à la mer par temps clair.

, avec vue sur toute la Gallura et jusqu’à la mer par temps clair. Une nuit dans une maison traditionnelle en pierre, pour vivre comme un local, en toute simplicité.

Sassari : la discrète capitale du nord

Deuxième ville de Sardaigne après Cagliari, Sassari est souvent ignorée des circuits touristiques classiques, à tort. Elle recèle un riche patrimoine historique, artistique et architectural qui en fait une destination culturelle majeure du nord de l’île.

Située en retrait du littoral, Sassari est une ville universitaire, animée par la jeunesse et la vie intellectuelle. Elle combine le raffinement d’une vieille cité italienne à la vitalité d’un centre moderne, sans jamais renier son identité sarde profonde.

Fait culturel : la ville est célèbre pour la Cavalcata Sarda, une parade folklorique spectaculaire au printemps, où les costumes traditionnels sont portés avec fierté.

Avec ses grandes places comme la Piazza d’Italia, ses palais baroques aux façades imposantes, ses églises gothiques et ses musées, Sassari séduit par son élégance discrète.

On y ressent une atmosphère moins touristique, plus “vraie”, où l’on peut s’asseoir à une terrasse, discuter avec les habitants, et s’imprégner du quotidien d’une ville qui vit pour elle-même. C’est aussi un excellent point de départ pour explorer l’arrière-pays sarde ou la côte nord-ouest.

N’hésitez pas à pousser un peu au nord-ouest pour découvrir un des symboles de l’histoire sarde, les célèbres nuraghe. Ces mystérieuses constructions sont le témoignage d’une civilisation antérieure aujourd’hui disparue…

Ce qu’il faut faire :

Visiter la cathédrale San Nicola , chef-d’œuvre gothico-baroque magnifiquement restauré.

, chef-d’œuvre gothico-baroque magnifiquement restauré. Flâner sur la Piazza d’Italia , cœur vibrant de la ville, entourée de cafés et de bâtiments officiels.

, cœur vibrant de la ville, entourée de cafés et de bâtiments officiels. Découvrir la Pinacothèque Mus’a , dédiée à l’art sarde du Moyen Âge à nos jours.

, dédiée à l’art sarde du Moyen Âge à nos jours. Explorer les ruelles du centre ancien, pleines de charme, d’échoppes discrètes et de fresques murales surprenantes.

Bosa et la côte ouest : une route panoramique inoubliable

Entre Alghero et Bosa, s’étire l’une des plus belles routes panoramiques de Sardaigne. Cette corniche qui suit les falaises plongeant dans la mer offre un spectacle naturel saisissant.

Chaque virage dévoile une nouvelle perspective sur la côte découpée, entre mer bleu profond, falaises rougeoyantes et maquis verdoyant. C’est une route à prendre lentement, pour savourer les panoramas et s’arrêter souvent, tant les points de vue sont nombreux.

À noter : la Malvasia di Bosa, un vin doux local, est un trésor œnologique à découvrir absolument, souvent accompagné de pâtisseries locales aux amandes.

Bosa, située à l’embouchure du fleuve Temo, est un petit bijou coloré, classé parmi les plus beaux bourgs d’Italie.

Ses maisons peintes de tons pastel s’étagent à flanc de colline, dominées par le château de Serravalle. Le centre historique, parfaitement conservé, invite à la balade, entre ruelles pavées, escaliers secrets et balcons fleuris.

Le fleuve, unique en Sardaigne, traverse la ville et crée une ambiance singulière, entre ville fluviale et village maritime.

À Bosa :

Visiter le château de Serravalle , perché au sommet de la ville, avec une vue imprenable.

, perché au sommet de la ville, avec une vue imprenable. Se promener dans le quartier médiéval de Sa Costa , l’un des plus authentiques de Sardaigne.

, l’un des plus authentiques de Sardaigne. Déguster la Malvasia dans une cave artisanale , souvent tenue par des familles depuis plusieurs générations.

, souvent tenue par des familles depuis plusieurs générations. Profiter d’un coucher de soleil sur la marina de Bosa, romantique et apaisant.

Les plages secrètes de la côte nord

Enfin, au-delà des lieux emblématiques, le nord de la Sardaigne regorge de plages plus discrètes, parfois difficilement accessibles, mais incroyablement préservées. Ces joyaux cachés offrent un havre de paix pour ceux qui fuient les plages bondées.

Il faut souvent marcher un peu, parfois suivre un sentier de chèvre ou emprunter un chemin de sable, mais l’effort est toujours récompensé par la découverte d’une crique vide, d’une eau limpide, et d’un silence absolu.

Astuce : évitez le mois d’août si vous voulez profiter de ces endroits sans affluence, car même les coins les plus secrets attirent alors les initiés.

Ces plages sauvages sont idéales pour les voyageurs qui cherchent la tranquillité et un contact direct avec la nature. Il est fréquent d’y observer des poissons près du rivage, ou de trouver des coquillages encore intacts, vestiges d’un environnement intact.

Quelques criques confidentielles :

Cala Sarraina , un petit joyau à l’abri des foules, accessible par un chemin de terre.

, un petit joyau à l’abri des foules, accessible par un chemin de terre. Spiaggia di Rena Majore , entourée de dunes et de pins maritimes, idéale pour pique-niquer.

, entourée de dunes et de pins maritimes, idéale pour pique-niquer. Cala Spinosa , à Santa Teresa Gallura, prisée des amateurs de snorkeling.

, à Santa Teresa Gallura, prisée des amateurs de snorkeling. La plage de Vignola Mare, spot apprécié des kitesurfeurs, avec une ambiance plus sportive.

Conseils pratiques

Un voyage dans le nord de la Sardaigne peut se faire en mode road trip, en camping-car ou avec une voiture de location.

Il est vivement recommandé de disposer de son propre moyen de transport, car les transports publics sont limités dans les zones rurales. Les routes sont parfois sinueuses, mais toujours pittoresques.

La Sardaigne est bien plus grande qu’elle n’en a l’air, et le nord peut facilement occuper une à deux semaines sans jamais s’ennuyer.

Prenez le temps, savourez chaque trajet, chaque arrêt non prévu : c’est là que réside la magie de l’île.

Quelques conseils utiles :

Louez un véhicule , indispensable pour explorer les coins reculés et les plages secrètes.

, indispensable pour explorer les coins reculés et les plages secrètes. Privilégiez mai-juin ou septembre-octobre , les meilleurs mois pour éviter la foule et profiter d’un climat doux.

, les meilleurs mois pour éviter la foule et profiter d’un climat doux. Réservez les bateaux pour La Maddalena à l’avance , surtout en haute saison, pour éviter les files.

, surtout en haute saison, pour éviter les files. N’oubliez pas les chaussures de randonnée, même pour les plages, car certaines sont accessibles après des sentiers escarpés.

En conclusion : que voir en Sardaigne du Nord ?

Le nord de la Sardaigne est une terre de contrastes, d’élégance brute et de merveilles naturelles. Entre plages sublimes, villages historiques, montagnes paisibles et gastronomie généreuse, cette région séduit les voyageurs en quête d’authenticité.

Ici, le luxe peut être discret, le silence peut être un spectacle, et chaque pierre peut raconter une histoire millénaire.

“En Sardaigne, on ne visite pas, on ressent. C’est une île qui se mérite, mais qui vous marque à jamais.”

Chaque détour, chaque crique, chaque ruelle pavée raconte une histoire, une tradition, un mode de vie ancestral. Loin du tourisme de masse, le nord de la Sardaigne offre une richesse rare, faite de lenteur, de beauté brute et de découvertes humaines.

Il ne reste plus qu’à prendre le temps, respirer profondément, et laisser cette île envoûtante imprimer ses souvenirs dans votre mémoire.

FAQ – visiter la Sardaigne du Nord

Quelle est la meilleure période pour visiter la Sardaigne du Nord ?

La meilleure période pour découvrir la région s’étend de mai à juin et de septembre à octobre. Ces mois offrent des températures agréables, moins de touristes et une mer encore chaude. Juillet et août sont très fréquentés, avec des prix qui grimpent et des plages parfois bondées.

Faut-il louer une voiture pour se déplacer ?

Oui, c’est presque indispensable. Les transports en commun sont limités, surtout pour accéder aux plages reculées ou aux petits villages. Louer une voiture vous donnera une liberté totale pour explorer les coins secrets de la Sardaigne du Nord.

Quelles sont les plages les plus calmes et sauvages ?

Parmi les plages peu connues et préservées, vous pouvez viser :

Cala Sarraina (côte nord)

(côte nord) Spiaggia di Rena di Matteu

La crique de Cala Spinosa

Vignola Mare (idéale pour les sports nautiques)

Ces lieux sont moins fréquentés mais souvent accessibles via des chemins non goudronnés ou des sentiers.

Quels villages sont les plus authentiques à visiter ?

Les plus authentiques et charmants sont :

Aggius , pour son calme et ses traditions pastorales

, pour son calme et ses traditions pastorales Castelsardo , pour son atmosphère médiévale et ses artisans

, pour son atmosphère médiévale et ses artisans Tempio Pausania , au cœur des montagnes

, au cœur des montagnes Bosa, avec ses maisons colorées et son ambiance fluviale

Chacun possède son propre caractère et raconte une autre facette de la culture sarde.

Comment visiter l’archipel de La Maddalena ?

Vous pouvez :

Prendre un ferry à Palau pour visiter La Maddalena et Caprera (accès en voiture).

à Palau pour visiter La Maddalena et Caprera (accès en voiture). Réserver une excursion en bateau (journée ou demi-journée) pour visiter plusieurs îles, souvent avec pauses baignades.

Combien de jours faut-il prévoir pour visiter le nord de la Sardaigne ?

Pour un bon aperçu, comptez 7 à 10 jours. Cela vous permettra de combiner plages, culture, villages et nature sans vous presser. En 4-5 jours, il faudra cibler soit la côte (Alghero, Costa Smeralda), soit l’intérieur (Tempio, Aggius, Sassari).

Quels produits locaux faut-il absolument goûter ?

Impossible de repartir sans avoir goûté :

Le fromage pecorino sarde

Le Vermentino di Gallura (vin blanc)

(vin blanc) La Malvasia di Bosa (vin doux)

(vin doux) Les culurgiones (raviolis sardes)

(raviolis sardes) Le porceddu, cochon de lait rôti

Peut-on faire de la randonnée dans le nord de la Sardaigne ?

Oui, et c’est vivement recommandé ! Le Monte Limbara, la vallée de la Lune, ou encore Caprera offrent de superbes sentiers de randonnée avec vue sur la mer, au cœur d’une nature préservée. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau.

Le réseau mobile fonctionne-t-il bien ?

En général, le réseau est bon dans les zones urbaines et touristiques. Dans les zones montagneuses ou très isolées, la couverture peut être plus faible. Il est utile de télécharger des cartes hors ligne si vous partez en exploration.

La Sardaigne est-elle une destination chère ?

Le nord peut être plus onéreux, notamment sur la Costa Smeralda. Mais il existe des alternatives abordables :

Logements en agriturismo ou B&B dans l’intérieur

ou B&B dans l’intérieur Restaurants locaux loin des spots touristiques

loin des spots touristiques Visites gratuites (villages, plages, randonnées)

En planifiant bien, un séjour en Sardaigne peut rester raisonnable, même avec un budget moyen.

