Documentaire

Une petite île de 90 kilomètres carré, perdue entre l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes, Saint-Martin fait partie des Antilles. Elle est connue pour son sable blanc et sa mer bleu turquoise. Sa spécificité ? L’île est coupée en deux. Une partie appartient à la France, l’autre aux Antilles néerlandaises. Et ça n’a l’air de rien mais, sur ce caillou perdu dans l’océan, la guerre entre les deux communautés est déclarée. Car si chaque année plus de 450.000 visiteurs débarquent sur l’île, c’est à qui des deux pays attirera le plus de touristes. Et dans ce conflit, la France est en passe de perdre la bataille. Une catastrophe pour cette île qui ne vit que grâce au tourisme et qui déplore déjà un taux de chômage deux fois plus élevé qu’en métropole. Côté pile, côté face, ce documentaire opère une plongée dans la vie de ce paradis fiscal franco-néerlandais. Un documentaire de Nicolas Bourgouin, Arnaud Maurial