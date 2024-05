Documentaire

En Italie, Orvieto surplombe la région depuis une formation géologique de tuf. Mais derrière la falaise se cache une ville se cache une cité secrète. Claudio Bizzarri, archéologue et historien, a découvert cette cité secrète dans les années 1980. Il nous guide dans ce réseau de plus de 1000 grottes… La cité secrète d’Orvieto est un labyrinthe fascinant, où chaque passage raconte une histoire différente. Certains tunnels étaient autrefois utilisés pour transporter de l’eau ou pour échapper aux assaillants lors des sièges de la ville. D’autres abritaient des lieux de culte ou servaient de cachettes pour les habitants en temps de guerre.

Explorer ces souterrains est comme voyager dans le temps, chaque pas révélant un nouvel aspect de l’histoire riche et complexe d’Orvieto. Les visiteurs peuvent imaginer la vie quotidienne des anciens habitants, ressentir l’excitation des moments de danger et admirer l’ingéniosité avec laquelle ces tunnels ont été construits.

Mais la cité secrète n’est pas seulement un vestige du passé ; elle est également le témoin de l’évolution constante d’Orvieto. Au fil des ans, ces tunnels ont été restaurés et réaménagés, certains servant désormais de galeries d’art ou de lieux d’exposition pour des événements culturels.

Ainsi, derrière la beauté impressionnante de la falaise de tuf, se cache un trésor encore plus précieux : la cité secrète d’Orvieto. En explorant ses mystérieux souterrains, les visiteurs peuvent découvrir un aspect fascinant de l’histoire italienne et se laisser transporter dans un monde où le passé et le présent se rejoignent harmonieusement.