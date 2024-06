Documentaire



Les Bugis vivent sur l’île de Sulawesi en Indonésie, ils entretiennent une relation étroite avec le varan, un animal qu’ils considèrent comme sacré et présent dans leurs légendes depuis des générations. Nous suivons Alhim et sa famille : Son fils Suardi et sa jumelle-animal, Ali Douvoung… un varan ! Un documentaire de Jean-Michel Corillion.