Documentaire



Notre périple débute par le Valais, le plus grand vignoble de Suisse, près de 5300 hectares. Pays de contrastes où l’amandier fleurit au printemps dans la plaine, alors que l’on skie en montagne. Le Rhône définit le territoire vinicole fait de coteaux suspendus entre ciel et terre, nichés dans des escarpements vertigineux. Les vins reflètent bien ces particularités, les vignerons aussi, car les uns comme les autres ont du caractère. En Valais, ils sont plus de 20 000 propriétaires, mais peu d’entre eux vinifient eux-mêmes. C’est pourquoi il existe des maisons comme celle de Maurice Gay qui encave les récoltes de 400 familles vigneronnes. Des installations hyper-sophistiquées refroidissement des cuves par eau à débit constant, permettent de vinifier 3 millions de litres en provenance d’une dizaine de cépages.