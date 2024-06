Documentaire

La Tchoum est LE logement temporaire traditionnel des Nénètses – les derniers éleveurs de rennes du Grand Nord sibérien.

Dans le froid glacial de la Sibérie, nous avons amené notre caméra et rejoint leur famille dans ce moment de rassemblement, pour observer chaque étape de cette maison en construction.

Pas de commentaire, on s’assoit, on regarde et on se réchauffe.

Un documentaire de Benoît Ségur & ​​Philippe Pothon.