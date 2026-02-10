Nous vous proposons de découvrir l’un des trésors de la Loire-Atlantique : le lac de Grand-Lieu.
Nous sommes à quelques minutes au sud de Nantes dans ce que l’on considère comme l’un des plus grands lacs naturels de plaine en France !
Rendez-vous est pris dans le village de pêcheurs de Passay. C’est ici que nous retrouvons Florent, un enfant du pays.
Avec lui, on va se balader dans les petites rues, découvrir la maison des pêcheurs et rencontrer David l’un des derniers pêcheurs professionnels sur le lac.
On ira ensuite visiter l’abbatiale de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu avec Lucie pour évoquer plus de 1000 ans d’histoire autour du lac.