La Normandie, ce sont des pâturages verdoyants, des vaches aux belles robes tachetées, des vergers qui abritent les chants des mésanges, moineaux et merles, des pommes qui se font dévorer… Quant à l’inspiration des papilles, la crème se conjugue à la tarte tatin, le camembert au trou normand, le beurre au temps pluvieux et les coquillages aux fins de journées ensoleillées.
Au sommaire :
– Clichés normands
– La Normandie, l’autre pays de l’huître
– La Normandie, l’autre pays du fromage
– Les moines brasseurs de Saint-Wandrille
– La pomme, le cidre et le calva
– Le lin, l’or bleu de Normandie