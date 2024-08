Documentaire



Le documentaire explore les régions de Bretagne et de Normandie, qui sont devenues des destinations de vacances très prisées. Ce programme met en lumière les attraits de ces régions, qui ont enregistré des records de fréquentation avec plus de 22 millions de nuitées en Bretagne et près de 50 millions en Normandie l’année précédente. En Normandie, le documentaire présente des projets innovants comme l’ouverture d’un restaurant gastronomique au Mont Saint-Michel par la famille Mauviel, avec une carte signée par Jean Imbert. Il suit également Hugues Dangy, un homme d’affaires parisien, qui tente de revitaliser le village de Livarot en Calvados. De plus, Tony Parker, ancien basketteur, est montré dans son haras à Quetieville, où il s’est lancé dans les courses hippiques. En Bretagne, l’émission suit Anne-Lise et Samuel, qui ont décidé de s’installer sur l’île de Molène pour ouvrir un gîte. Le Festival des Filets Bleus à Concarneau est également mis en avant, avec Claire Moallic, élue reine de Concarneau, qui participe à l’événement en costume traditionnel. Réalisé par Dorothée Cochin et Romain Perrot.