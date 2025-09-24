Si Tachkent est la capitale de l’Ouzbékistan, c’est Samarkand, réputée pour ses monuments impressionnants, qui fait office de carte postale avec ses madrassas. Passage obligé sur la route de la Soie, le pays conserve des témoignages de ce passé glorieux. Celui d’une époque à laquelle Tamerlan, considéré comme un héros national par la population, régnait sur ce territoire. Sophie Jovillard débute son voyage sur la grande place Amir Timur à Tachkent.
Au sommaire :
– Une journée dans la nouvelle Ouzbékistan
– La route de la Soie de nos jours
– Les vieux métiers traditionnels
– Khiva, musée à ciel ouvert
– La renaissance de la mer d’Aral
– La fabrication de yourtes