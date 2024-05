Documentaire



Des confins de la cordillère des Andes aux pampas du sud de Buenos Aires, odyssée sur les pistes d’une Argentine de l’extrême. Qu’ils soient chauffeurs-routiers de haute altitude, tutoyant les sommets et bravant les précipices, médecins de campagne obligés de marcher des heures à plus de 5000 mètres d’altitude pour aller rendre visite à leurs patients ou gauchos trompe-la-mort se mesurant au rodéo dans l’arène des corrals, tous font preuve de courage et de débrouillardise.