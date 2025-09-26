Philippe Gougler découvre un lieu incroyable dans la Cordillère des Andes au Pérou. Des salines en terrasse qui forment un décor exceptionnel. En compagnie des habitants de la région, il va participer à la récolte d’un sel unique…
Philippe Gougler découvre un lieu incroyable dans la Cordillère des Andes au Pérou. Des salines en terrasse qui forment un décor exceptionnel. En compagnie des habitants de la région, il va participer à la récolte d’un sel unique…
Voyager à travers un circuit organisé peut sembler être la solution idéale pour ceux qui souhaitent profiter de leur...
Depuis des décennies, Londres est la capitale de la fête et de l’excentricité Réalisateur : Caroline Diebold
De Migennes à Dijon, le canal de Bourgogne, fort de ses 242 km, ondule à travers l’Yonne et la...
L’Islande, île de feu et de glace, fascine depuis toujours les voyageurs et les rêveurs. Posée entre l’Atlantique Nord...
Dans le petit village de Kimiagomo en Papouasie Nouvelle-Guinée, Jonah Anagoh a développé la culture du café avec art...
Une procession religieuse de la communauté indienne sur l’île Maurice. Réalisation : Julien Négui
Buenos Aires est le point de départ d’El Rapido, un bus légendaire qui traverse la pampa argentine, terre des...
Le Mont-Saint-Michel est l’un des monuments les plus visités de France et une véritable merveille architecturale posée au milieu...
Depuis les montagnes des Alpes jusqu’au sud de la Sicile, la péninsule italienne s’étire sur 1 700 kilomètres, comme...
Une semaine pour découvrir la beauté et la nature d’un massif trop peu connu : Les Vosges. Telle est...
Parc naturel régional depuis 1977, le Queyras dans les Hautes-Alpes est une montagne préservée qui offre aux marcheurs un...
C’est un établissement révolutionnaire dans l’univers des jeux : un casino en plein air vient d’ouvrir à La Ciotat...
Passage sur les pyramides de Gizeh, le temple de Karnak, le temps d’Amon à Louxor, le temple de Kom...
Stéphane nous transporte en Mauritanie. Pays qui est le trait d’union entre le Maghreb et l’Afrique. Nous irons au...
Deux Etats composent le sud de l’Inde: le Tamil Nadu et le Kérala. Situé au sud-est de l’Inde, le...
Il y a maintenant deux ans, Teiva et son équipe d’amoureux de la mer ont eu un projet un...
Le Var en cavale de Jean-Luc Godard. Au bord de la mer Méditerranée, le Var s’étend entre Marseille et...
En 1858, de l’or est découvert dans le Colorado. Lorsque la nouvelle atteint l’Est, une ruée vers l’or s’ensuit...
Le Sud-Ouest de la Thaïlande regorge d’îles de rêves. Certaines comme Phuket ont été totalement dédiées au tourisme de...
Tout près du continent Américain, l’île de St-Martin est située aux confins de l’arc de la Caraïbe. St-Martin est...
