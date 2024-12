Documentaire

Découvrez les pépites françaises à ne pas manquer, des trésors cachés qui attirent chaque année des milliers de visiteurs ! De la petite cité balnéaire aux ambitions grandes comme la mer, aux secrets de la forêt de Fontainebleau, un véritable poumon vert. Explorez la côte d’Émeraude entre Cancale et le cap Fréhel, une destination idéale pour les escapades bretonnes. Et laissez-vous surprendre par les rives de la Loire, où patrimoine et modernité s’entrelacent. Un voyage à travers des lieux insolites, des rencontres inattendues et une nature préservée.