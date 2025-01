Documentaire

Tulum, une petite ville balnéaire au Mexique, perchée sur une falaise rocheuse, qui domine la plage de sable blanc et la mer turquoise. Un véritable petit paradis pour les communautés hippies du Mexique.Mais depuis quelques années, tout a changé. Des hôtels toujours plus spectaculaires sortent de terre pour accueillir des touristes de plus en plus nombreux. Les paysages se modifient, les comportements aussi.Bienvenue dans Tulum, une ville pour millionnaires.