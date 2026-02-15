À Playa Del Carmen, tout un business s’est construit autour des requins. En ville, pas moins de 80 clubs proposent ce type de plongée. Une activité qui génère chaque année deux millions d’euros de chiffre d’affaires. Chino sort en mer deux fois par jour, 7 jours sur 7 pendant la haute saison, emmenant avec lui jusqu’à 12 plongeurs. Prix du grand frisson : 150 euros par personne.