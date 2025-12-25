Documentaire

Philippe Gougler part à la découverte de la Lituanie, de ses traditions et de ses paysages surprenants.✋Les plus belles destinations, c’est ici https://bit.ly/2Vlfz9o 👈 🙏Le pays est traversé par des lignes ferroviaires qui trouvent leurs origines dans l’ancienne Union soviétique. Le premier arrêt du globe-trotter a lieu en gare de Šiauliai afin d’aller à la découverte d’un lieu de pèlerinage, la colline des Croix.

Après cette halte, direction la mer Baltique. Philippe y découvre des paysages dignes des tropiques avec de longues plages de sable blanc et la lagune de l’isthme de Courlande.

Direction ensuite le nord-est de la Lituanie, où l’on trouve une petite pépite pour les amoureux de trains : une ancienne ligne de fret devenue un trésor du patrimoine culturel lituanien. Philippe découvre ensuite la capitale de la Lituanie, Vilnius, une ville au charme fou.

Des trains pas comme les autres – Lituanie – S11

