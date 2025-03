Documentaire

C’est sur une terre désertique et glaciale et sur les plus hauts sommets du monde, que les hommes cultivent les plus nobles enseignements du Bouddha. Au Ladakh, les pics de l’Himalaya servent de toile de fond à l’une des expression les plus foisonnantes du bouddhisme tibétain. Les marchands qui traversaient ces vallées inhospitalières dès le 2e siècle de notre ère, sur la route de la soie et des épices, y ont propagé cette religion, qu’il est plus juste d’appeler philosophie. Plus qu’une religion, le bouddhisme est avant tout une méthode, par laquelle la souffrance est bannie et la délivrance du cycle infernal des réincarnations et de la douleur accomplie.