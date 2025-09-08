Venise, souvent surnommée la Sérénissime, fascine les visiteurs du monde entier par ses canaux sinueux, ses gondoles emblématiques et...
Ici on perd des degrés mais on gagne en qualité de vie
New York, célèbre pour ses gratte-ciel vertigineux et son énergie débordante, regorge aussi de lieux méconnus offrant des perspectives...
En Sicile, durant la Semaine Sainte, se déroulent nombre de manifestations religieuses dans chaque village de l’île. L’existence de...
Loïc et Geoffroy arrivent à Wuhan, ville de 9,7 millions d’habitants. Ils se lient d’amitié avec une famille de...
Un jour, alors qu’il était en train de faire son tour habituel, un facteur français se prit à rêve...
Mexique, Costa Rica, Laponie, ils ont choisi de quitter leur vie et leur confort pour aller vivre au bout...
C’est le dernier né des trains de luxe à l’ancienne. Il relie Bangkok à Singapour en trois jours. L’ambiance...
Madagascar est l’une des plus grandes îles de la planète. Pays d’histoire et de légendes, elle est surnommée l’île...
Carine, 38 ans célibataire et sans enfant, est conductrice de poids lourds depuis 3 ans et sillonne les routes...
Randonneuse confirmée et passionnée, Julie Raynaud a choisi pour compagnon de route le petit mais costaud Tao, cheval Auvergne,...
Quelques-unes des espèces emblématiques de Madagascar sont dévoilées, tels les sifakas, les lémuriens danseurs ainsi que les caméléons arc-en-ciel.
Plus d’un an après les manifestations du printemps arabe, dans le train de Marrakech à Tanger, Olivier Weber rencontre...
La découverte de Berlin, c’est avant tout une promenade passionnante à travers l’histoire de l’Allemagne. Détruite en 1945, la...
Le Vietnam est une mosaïque de panoramas naturels, de trésors historiques et de richesses culturelles, ce qui en fait...
Pays favorisé des dieux : ainsi La Fontaine définissait-il le Val de Loire, terre des poètes et des romanciers...
Une ville sous une dalle de béton. Le centre commercial de la Défense voit passer chaque jour 200 000...
Le Dakota du Sud présente une diversité de paysages naturels qui témoignent également de l’histoire mouvementée du Far West...
Les toits de Barcelone, capitale de la Catalogne, renouent avec leur vocation première, la sociabilité ; ils s’ouvrent aussi...
Nicolas Henry, photographe et plasticien, voyage à travers le monde pour créer , avec les personnages, qu’il y rencontre...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site