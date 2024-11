Article

De la famille des Ardéidés, l’aigrette garzette est un oiseau au physique surprenant. Cet oiseau dispose d’une taille moyenne entre 55 et 65 cm, avec un poids de 450 à 600 g selon la région dans laquelle l’aigrette garzette évolue. L’envergure de l’aigrette garzette atteint les 90 à 105 cm quand elle étend ses ailes. Le dimorphisme sexuel n’est pas si évident, car les deux sexes ont à peu près la même taille.

L’aigrette garzette vit dans le Sud de l’Europe, dans plusieurs parties de Moyen-Orient, En Afrique et dans la partie sud de l’Asie. L’aigrette garzette est couverte entièrement d’un plumage tout blanc, seul le bec et les pattes se revêtent de noir avec des doigts jaunes. L’aigrette garzette vit en moyenne entre 9 et 13 ans à l’état sauvage.

L’aigrette garzette et ses particularités

Le nom de l’aigrette vient de ses 2 fines et longues plumes évoluant au niveau de sa nuque, très visible pendant la période nuptiale. Elle se distingue par la blancheur immaculée de son plumage. L’aigrette garzette a un corps élancé qui semble l’être encore plus avec son long bec. L’aigrette garzette pousse un cri puissant avec une voix rauque, émise quand elle se sent dérangée ou en danger.

L’aigrette garzette adopte le vol souple, avec des mouvements amples et des battements d’ailes plutôt lents. L’aigrette garzette n’est pas du tout un oiseau planeur, elle n’a recours au vol plané que très occasionnellement.

L’aigrette garzette, un oiseau migrateur partiel

L’aigrette garzette est une espèce grégaire. En formant un groupe avec ses semblables, l’aigrette garzette entame des déplacements migratoires. Des petits groupes aléatoires se forment pour faire de longues distances entre la colonie et des points d’eau assez loin.

L’aigrette garzette se concentre dans les zones humides, les lagunes, les marais ou bien les points d’eau peu profonds. On la rencontre aussi sur le long des côtes, les rives des étangs ou des rivières. L’aigrette garzette apprécie particulièrement les eaux saumâtres, avec un certain goût salé.

L’aigrette garzette est un oiseau classé carnivore, à forte tendance piscivore. Elle se nourrit essentiellement de petits poissons, de mollusques et de crustacés. Elle apprécie également les amphibiens, les larves et les reptiles de petite taille. Contrairement à ses congénère Grande Aigrette et Héron garde-bœuf, l’aigrette garzette n’est pas très encline aux milieux terrestres, elle se sent plutôt à l’aise les pieds dans l’eau.

L’aigrette garzette, pour chercher ses proies, se déplace rapidement avec des pas rapides et agite le fond avec une patte pour déloger les proies cachées au fond de la boue et des sables. D’une telle agilité, l’aigrette garzette arrive à capturer rapidement sa proie par son long bec.

Le mâle de l’aigrette garzette entame une parade nuptiale pour séduire la femelle. Il procède ainsi pour enjôler sa compagne, mais aussi pour écarter les éventuels concurrents. Le couple ainsi formé construit ensemble le nid de leur future progéniture à même le sol dans des lieux sûrs. Le nid, confectionné avec des végétaux, est ainsi caché dans des zones broussailleuses, dans les roseaux ou dans les buissons.

La période de nidification se passe au printemps, pendant le mois de mai ou de juin. L’aigrette garzette n’a qu’une seule couvée par an. La femelle pond 3 à 5 œufs par couvée et l’incubation dure environ entre 20 et 25 jours. La couvaison est assurée par le mâle et la femelle, au bout de laquelle des poussins aigrettes garzette sont nés et sortent de leur coquille les uns suivis des autres. Les poussins sont couverts de duvets blancs, mais dont le bec et les pattes sont de couleur rose. Assez rapidement, la couleur des pattes et du bec devient d’un bleu grisâtre.

Les poussins de l’aigrette garzette sont nidicoles, leur nourrissage est assuré par les parents. Les aliments leur sont donnés par régurgitation. La période de sevrage dure entre 3 et 4 semaines, et les poussins commencent à quitter leur nid pour explorer les alentours. Les jeunes aigrettes entament leurs premiers vols à partir de leur quatrième ou cinquième mois.

L’aigrette garzette, une population stable

L’aigrette garzette est classée dans la catégorie des espèces à préoccupation mineure par l’UICN. La population de l’aigrette garzette est plutôt stable et on note une certaine augmentation dans plusieurs régions. Toutefois, les menaces qui pourraient corrompre leur survie restent évidentes, la destruction et la modification de leur habitat en sont les principales causes. Il est à noter que la population appartenant à certaines colonies comme celle de Camargue, bénéficie d’une protection particulière pour être les plus reproductives.