Documentaire

Ils sont des passionnés de la cause animale ou simplement des amoureux des bêtes. Ils ont choisi de passer leur été à leurs côtés. Pour les soigner, les sauver ou simplement les découvrir. Nous les avons suivis pendant toutes les vacances, près de chez eux ou au bout du monde.

A 24 ans, Gwennaelle s’est portée volontaire dans une réserve en Afrique du sud. Aux côtés des rangers, elle devra protéger plus de 1000 espèces dont certaines sont menacées d’extinction.

En Isère, Priscilla, a, elle aussi, décidé de s’engager. Cette webmaster commence sa conversion professionnelle pour devenir soigneuse. Elle va passer ses vacances en stage dans un centre de soins de la vie sauvage. Elle prendra soin de petits mammifères et oiseaux blessés avant de les relâcher en pleine nature.

Lucie, elle, devra retrouver une famille aux chats et chiens recueillis par la SPA. Au refuge de Poulainville, 460 d’entre eux sont abandonnés chaque été. Lucie y passera ses vacances comme bénévole. Passionnée d’animaux depuis l’âge de 13 ans, elle s’engagera aussi aux côtés de enquêteurs de la SPA qui traquent les cas de maltraitance animale.

A 10 ans, Maël, lui, va vivre son rêve : une nuit au milieu d’une meute de loups dans un parc animalier pas comme les autres. Un cadeau d’anniversaire inoubliable qu’il partagera avec toute sa famille.

Enfin, la famille de Frédéric et ses amis vont découvrir la Vendée en roulotte. Pendant 5 jours, en autonomie, ils parcourront 70 kilomètres. Des vacances à la rencontre d’un animal : le cheval dont il faudra s’occuper. Mais pour ces novices, la balade ne sera pas de tout repos !