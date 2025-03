Documentaire

Le long des côtes sauvages de Bretagne, où l’Atlantique vient s’écraser contre d’imposantes falaises, un spectacle naturel intemporel se déploie. Ces formations rocheuses millénaires témoignent du passé primitif de la Terre, sculptées par des vagues incessantes et des vents déchaînés. Au cœur de ce chaos, les oiseaux marins planent et la vie marine prospère dans un équilibre fragile. Cet épisode explore la beauté brute et l’importance écologique de l’une des régions côtières les plus sauvages de France, où la puissance de la nature règne en maître.Des tempêtes déchaînées aux paysages à couper le souffle, découvrez les forces qui façonnent cette terre majestueuse depuis des millénaires.

Réalisation : Frédéric Febvre & Augustin Viatte