Conférence

Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les animaux, offrant une approche douce et naturelle pour gérer leurs émotions et comportements. Ces élixirs floraux, basés sur 38 essences de fleurs, visent à rééquilibrer les états émotionnels tels que l’anxiété, la peur, l’agressivité ou le stress.

Chez les animaux, les Fleurs de Bach peuvent être utiles pour gérer des situations stressantes comme les déménagements, les voyages, ou l’adaptation à de nouveaux environnements. Elles sont souvent utilisées pour aider les animaux ayant des comportements problématiques liés à la peur, à la séparation, ou à d’autres troubles émotionnels.

Ces remèdes sont appliqués soit directement, soit mélangés à l’eau ou à la nourriture de l’animal, et sont considérés comme sûrs car ils ne contiennent pas de substances toxiques ou dangereuses pour les animaux.