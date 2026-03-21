La neige y recouvre les arbres et les lumières vertes dansent dans un ciel rempli d’étoiles. Pendant la période des fêtes de fin d’année, nos pensées se tournent vers un lointain pays, situé loin au nord. C’est un endroit que l’on connaît sous le nom de Laponie, une région magique où demeure le Père Noël. Loin des lumières festives, la maison du Père Noël est encore plus enchanteresse que vous ne le pensez. Elle abrite une nature sauvage en constante évolution et des créatures sauvages extraordinaires…