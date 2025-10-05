Le léopard chasse plus de 30 espèces différentes. Il devrait pouvoir proliférer, mais le braconnage l’en empêche.
La lune façonne notre environnement et influence la vie de millions d’animaux. Et pourtant, aucun lien n’a jamais été...
Le requin bouledogue (Carcharhinus leucas), aussi appelé requin de Zambèze en Afrique et requin de Gange en Inde, est...
Grâce à leurs années d’expérience, les Joubert sont capables de reconnaître 26 léopards différents à l’aide des traces qu’ils...
Ces coléoptères se comportent de manière étonnamment complexe quand il s’agit d’attirer et de courtiser de potentielles partenaires. Pour...
Alors que d’autres migrent dans des régions chaudes chaque hiver, l’atypique poisson-loup reste dans l’obscurité des profondeurs. Images tirées...
Au fil des dernières décennies, les chercheurs ont observé un phénomène intriguant : la réduction de taille des sardines....
Le dauphin, majestueux habitant des mers, incarne à la fois la grâce aquatique et une intelligence rare dans le...
L’inexpérience peut coûter très cher aux antilopes, surtout lorsque la survie ne dépend que de quelques centimètres.
En plein coeur de l’Andalousie, partons à la découverte des chevaux andalous, magnifique et fascinante race espagnole, à la...
Dans le vaste monde des araignées, certaines se démarquent non seulement par leur apparence, mais surtout par leurs stratégies...
Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Dian Fossey voulait sauver les derniers gorilles du Congo et du Rwanda qu’elle fut la première à approcher et...
Plongée dans les coulisses de groupes extrémistes qui ont en commun la conviction profonde que l’animal est l’égal de...
Les éponges sont d’étranges animaux apparus bien avant les dinosaures. Elles sont peu connues, et pourtant, elles sont un...
Cet été, vous ne pourrez pas leur échapper ! C’est à l’odeur et à la chaleur de votre peau,...
Le Crétacé supérieur se distingue par l’incroyable diversité de sa faune et de sa flore. Des créatures ahurissantes, dont...
Micky Eubanks connaît bien les fourmis de feu. Mais bien qu’il les étudie depuis plus de trente ans, il...
Une exploration fascinante de la manière dont les animaux ressentent le plaisir et le bien-être, à travers des comportements...
Le Tigre de Tasmanie, marsupial carnivore, est une espèce disparue depuis 1936. Pourtant, à partir de la découverte de...
La vision est un sens fascinant qui façonne profondément la manière dont chaque espèce perçoit et interagit avec son...
